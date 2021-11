96' - Doppia ammonizione per Paz e De Pasquale. Finisce così la partita.

95' - Espulso un membro della panchina del Sassuolo per proteste.

94' - GOOOOOOOOOL DEL NAPOLI!!! DI DONAAAA!!! Palla sul secondo palo, Di Dona rientra e con il tiro a giro mette la palla in rete. 1-1

91' - Cross dalla destra di De Pasquale, Saco colpisce di testa, ma la palla termina ben oltre la traversa. Altra occasione non sfruttata per il Napoli.

90' - L'arbitro concede 5 minuti di recupero.

83' - Doppio cambio per il Napoli: escono Ambrosino e Marchisano, entrano Pesce e De Pasquale. Una sostituzione anche per il Sassuolo: esce Abubakar e entra Zalli.

82' - Nel tentativo di intercettare il pallone nell'occasione precedente, Ambrosino si fa male e chiede il cambio.

81' - Doppia occasione per il Napoli: cross dalla sinistra di Marchisano, sfiora l'impatto col pallone Ambrosino. Sul prosieguo dell'azione palla scaricata al limite dell'area da Spavone, che calcia col sinistro. Il pallone esce fuori di pochissimo.

77' - Un cambio per parte: nel Napoli esce D'Agostino ed entra Mercurio, nel Sassuolo esce Mata ed entra Daniels.

76' - Tiro dalla distanza di Mata: palla che esce fuori di poco, il centrocampista del Sassuolo calciando si fa male ed è costretto a chiedere il cambio.

72' - Gran tiro di controbalzo da lontano di Mata: palla forte, ma centrale. Idasiak la mette in calcio d'angolo. Dal corner seguente nulla di fatto.

71' - Cambio per il Napoli: esce De Marco ed entra Di Dona. Marchisano passa a sinistra e Di Dona si posiziona sulla fascia di destra.

70' - Tiro dalla distanza di Abubakar: palla centrale che viene parata da Idasiak.

67' - Occasione per il Napoli: tiro di Cioffi al limite dell'area, palla deviata dalla difesa, che arriva facile tra le braccia di Zacchi.

65' - Doppio cambio per il Sassuolo: escono Ferrara e Samele, entrano Kumi e Diawara.

63' - Bella azione manovrata del Napoli che porta al tiro fuori area di Ambrosino. L'attaccante azzurro calcia col sinistro, ma è ottima la risposta del portiere Zacchi. Entrambi saranno impegnati da domani nel ritiro della nazionale italiana U19.

61' - Clamorosa occasione per il Sassuolo: discesa di Paz sulla fascia destra, che crossa in maniera tesa e forte, la palla attraversa tutta l'area piccola, ma nessun calciatore del Sassuolo riesce ad intervenire. Il Napoli si salva.

56' - Il Napoli sta continuando ad attaccare, ma in un paio di occasioni ha mancato di precisione.

46' - Inizia il secondo tempo.

SECONDO TEMPO

45' +1' - Finisce il primo tempo.

45' - Calcio d'angolo per il Napoli, palla che spiove nell'area piccola: Coli Saco da pochissimi passi incredibilmente manda alto. Clamorosa occasione per il Napoli allo scadere.

34' - Altra occasione per il Napoli: percussione di Ambrosino sulla destra, scarico per Marchisano in fascia e cross sul secondo palo. Girata volante di De Marco, ma la sua giocata di destro viene parata dal portiere Zacchi.

33' - Azione manovrata da D'Agostino che scarica in fascia per Cioffi. Il suo cross sul secondo palo viene raccolto da Costanzo che di testa manda la palla di poco oltre la traversa.

25' - Occasione Sassuolo: sponda di petto di Miranda in area per Ferrara che colpisce col destro al volo, ma la palla termina molto alta.

23' - Un altro ammonito per la squadra ospite: questa volta è il numero 9 Ferrara per un fallo su Costanzo.

18' - Ammonito Miranda per il Sassuolo a causa di un fallo ai danni di Barba.

16'- Grande azione di D'Agostino dalla destra che si libera di un avversaria e crossa indietro in area. Spavone arriva al tiro col destro, grandioso l'intervento di Zacchi.

14' - Punizione dalla sinistra del Sassuolo, cross in area, stacca Samele: la palla esce fuori di poco.

10' - Tiro da circa 25 metri di Zenelaj: il pallone termina alto di poco.

7' - Cross dalla destra, De Marco arriva al tiro a pochi passi dalla porta, ma spara oltre la traversa.

5' - GOL DEL SASSUOLO! MATA! Cross dalla sinistra, palla raccolta in area da Ferrara che fa da sponda a Mata al limite dell'area, che con il destro infila nell'angolino. 0-1

1' - Inizia la partita.

PRIMO TEMPO

Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Sassuolo, match valido per l'ottava giornata del Campionato Primavera 1. Gli azzurrini allenati da mister Nicolò Frustalupi cercano riscatto dopo il K.O. rimediato la scorsa settimana in casa dell'Empoli. Nonostante la sconfitta i partenopei restano in piena zona playoff in campionato a 12 punti, più complicata la situazione del Sassuolo che invece è terzultimo in graduatoria con appena 6 punti conquistati. I ragazzi di mister Emiliano Bigica (ex Napoli, ndr) sono però in netta ripresa, avendo collezionato una vittoria in trasferta contro il Cagliari e due pareggi interni con Torino e Lecce nelle ultime tre giornate di campionato.

Dunque andrà in scena un vero e proprio scontro salvezza, con il Napoli che farà affidamento in particolare su Giuseppe Ambrosino, attaccante classe 2003 fresco di convocazione in Nazionale Under 19. Dalla lista dei convocati sono assenti soltanto gli infortunati di lungo corso: ovvero Acampa, Iaccarino e Vergara.

NAPOLI SASSUOLO PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI:

NAPOLI (3-4-2-1): Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; Marchisano, Coli Saco, Spavone, De Marco; D'Agostino, Cioffi; Ambrosino.

A disposizione: Boffelli, Pinto, Pontillo, Manè, Spedalieri, De Pasquale, Gioielli, Di Dona, Tourè, Marranzino, Mercurio, Pesce. Allenatore: Frustalupi.

SASSUOLO (4-3-3): Zacchi, Pieragnolo, Flamingo, Zenelaj, Paz Blandon, Ferrara, Mata, Aucelli, Miranda, Samele, Abubakar.

A disposizione: Bonucci, Rosa, Cehu, Arcopinto, Daniels Djenairo, Zalli, Macchioni, Kumi, Citarella, Diawara, Casolari, Forchignone Allenatore: Bigica.

Dal nostro inviato allo stadio Piccolo di Cercola: Pasquale Giacometti e Silvia De Martino