Italia Under 19, prima convocazione per un giovane azzurrino!

La nazionale Under 19, dopo aver raggiunto la qualificazione alla seconda fase di qualificazione europea, dovrà affrontare l'Ungheria in una doppia amichevole. Le due nazionali si affronteranno l'11 e il 15 novembre. Carmine Nunziata, ct della Nazionale Under 19, ha diramato la lista dei 24 giocatori e tra questi spicca la prima presenza per l'attaccante della Primavera partenopea Giuseppe Ambrosino, che dopo una serie di grandi prestazioni e gol importanti è riuscito a conquistarsi la meritata convocazione.

Convocati Italia Under 19

Di seguito la lista completa:

Portieri: Sebastiano Desplanches (Milan), Jacopo Sassi (Atalanta), Gioele Zacchi (Sassuolo);

Difensori: Diego Coppola (Hellas Verona), Filippo Piumanò (Juventus), Alessandro Fontanarosa (Inter), Daniele Ghilardi (Fiorentina), Gabriele Mulazzi (Juventus), Thomas Sandon (Vicenza), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Inter);

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Empoli), Cesare Casadei (Inter), Duccio Degli Innocenti (Empoli), Giovanni Fabbian (Inter), Giacomo Faticanti (Roma), Jacopo Fazzini (Empoli), Fabio Miretti (JUventus), Luciano Valente (Groningen);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Napoli), Degnand Wilfred Gnonto (Zurigo), Tommaso Mancini (Vicenza), Stephane Henoc N'gbesso (Spezia), Samuele Vignato (Monza)