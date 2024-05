Lukaku-Napoli, idea viva: perchè piace a De Laurentiis

Romelu Lukaku nelle ultime ore è stato accostato al Napoli, il centravanti potrebbe lasciare la Roma in estate.

Il nuovo Napoli sta pian piano prendendo forma nella testa di Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli, conscio degli errori commessi la scorsa estate, sta programmando in anticipo le proprie scelte in vista del prossimo campionato.

A partire dal direttore sportivo, che dovrebbe essere con ogni probabilità Manna, sino all’allenatore, con il poker di nomi da cui dovrebbe venir fuori la scelta finale: Antonio Conte, Gianpiero Gasperini, Stefano Pioli e Vincenzo Italiano, per un tecnico che avrà certamente larga esperienza nel campionato nazionale.

Lukaku – Napoli: De Laurentiis ci pensa, ma attenzione ad un altro nome

Antonio Conte nello specifico fa rima con Romelu Lukaku. L’attaccante belga, saluterà con ogni probabilità la Roma, club in cui è in prestito dal Chelsea che non ha intenzione di puntare su di lui. Per questa motivazione i blues cercheranno una soluzione in estate, provando a liberarsi definitivamente di un investimento costato circa 100 milioni nell’estate del 2021.

Secondo quanto riportato da varie fonti, SKY Sport compresa, tra le candidate al numero 9 della nazionale belga ci sarebbe il Napoli, che è già alla ricerca di un sostituto di Victor Osimhen, che in estate saluterà il club. In diretta dal “Konami Center” di Castel Volturno, Francesco Modugno, inviato della sopracitata emittente, si è così espresso in merito al futuro bomber del Napoli:

“Il Napoli cerca un centravantone così, con le caratteristiche di Lukaku. Il belga potrebbe essere una soluzione giusta, va detto che Lukaku ha mercato e potrebbe avere richieste esose per un club sempre attento a far quadrare i conti. Alla lista aggiungo Dovbyk, un metro e ottantanove, in forza al Girona con cui ha segnato 20 goal, ieri a segno anche contro il Barcellona. Il Napoli lo segue, lo monitora con attenzione e magari si sarà già mosso. Ci sono poi David e Gimenez, il Napoli ha grande disponibilità economica ma potrebbe pagare la mancanza della Champions League”.

Insomma, Romelu Lukaku è una opzione concreta, una operazione che potrebbe entrare nel vivo anche nella cessione di Osimhen, su cui il Chelsea starebbe spingendo forte. Nonostante ciò, il nome di Dovbyk, accostato già da alcune settimane, potrebbe salire in pole a stretto giro. Ne sapremo qualcosa in più nelle prossime settimane, per una scelta che dipenderà tanto dal nuovo allenatore.