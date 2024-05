Ex Napoli, incredibile proposta a De Laurentiis: “Io direttore generale, allenatore già scelto!”

Il Napoli, nonostante i risultati, resta una società ambita, quest’oggi è arrivata una autocandidatura per la dirigenza.

Una stagione negativa non può macchiare una intera storia e gli ultimi 14 anni. Il Napoli resta una società riconosciuta in ambito nazionale ed europeo, sarà Maradona, saranno le costanti qualificazioni in Europa, o anche i titoli vinti, non equiparabili ai team del nord Italia, ma comunque cospicui per una società del sud.

Quest’annata è stata oggettivamente disastrosa, Aurelio De Laurentiis ha sbagliato tutte le scelte possibili, dall’allenatore alla dirigenza, passando per il campo, nonostante ciò e alcune voci che volevano che raccontavano di una sorta di sindrome anti – Napoli, sono ancora in tanti a voler collaborare con la società partenopea.

Napoli, una nuova candidatura per la dirigenza: la proposta dell’ex azzurro

L’allenatore della prossima stagione ancora deve essere deciso, sono in tanti i nomi accostati al club che al termine del campionato comunicherà la propria decisione. In queste settimane, però, le autocandidature non sono mancate, anche per la dirigenza.

Questo il caso di Pino Taglialatela, ex portiere azzurro, che ai microfoni de Il Mattino ha svelato il proprio sogno nel cassetto:

“Io cullo sempre un sogno. Vorrei diventare il direttore sportivo di una unica squadra in Serie A, la squadra è il Napoli, l’unica possibile, in cui vorrei poter avere Fabio Cannavaro come allenatore. È un sogno, ma perché non cullarlo?”.

Taglialatela ha poi proseguito, raccontando le sue sensazioni sulla gara di domani, oltre che quelle relative all’addio al Napoli:

“Vederlo con una maglia diversa da calciatore mi faceva strano, quindi figuratevi quanto mi farà strano vederlo su un’altra panchina. Di sicuro lui avrà tante sensazioni dentro. Ricordo Fabio durante i festeggiamenti dello scudetto, era ragazzino felice perché lui è così: ha il sangue azzurro nelle vene” – sul sopracitato addio al Napoli, invece, non ha nascosto i propri rimpianti: “Quello che abbiamo vissuto nel Napoli lo sappiamo solo noi. L’abbiamo vissuto sulla nostra pelle e siamo stati costretti ad andare via per motivi che esulavano dalle nostre volontà”.

Insomma, la storia della separazione fortuita riemerge, erano altri tempi, quelli del Napoli in preda alle crisi finanziare del post scudetto, tempi bui, che fanno sembrare paradisiaca la situazione attuale, un paradosso, considerando le contestazioni che sono seguite a questo campionato vissuto sotto le aspettative. Non c’è da essere felici, questo è certo, ma oggettivamente situazioni del genere, almeno nella gestione De Laurentiis, non si vedranno mai, questo è certo.