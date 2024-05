Serie A, la classifica dopo Roma-Juve: si può ancora sperare nella Champions? (FOTO)

La Roma pareggia uno a uno con la Juventus, i giallorossi concedono un’ultima residua chance Champions al Napoli.

Non va oltre l’uno a uno la Roma di Daniele De Rossi, fermata in casa dalla Juventus di Massimiliano Allegri. I giallorossi impattano contro i bianconeri, entrambe le formazioni in un momento non felice per ciò che concerne il rendimento, in particolar modo la Juventus, che si è resa protagonista di un girone di ritorno horror.

Gara decisa nel primo tempo, con i giallorossi passati avanti grazie a Romelu Lukaku, per poi essere ripresi poco più tardi dagli ospiti con il goal di Bremer, difensore brasiliano ex Torino ed ormai uomo fidato di Allegri. Un pari che conferma per entrambe il piazzamento utile per la massima competizione europea, la Champions League.

Roma – Juventus, non si va oltre il pari: ecco come cambia la classifica in Serie A

Un risultato che ferma i giallorossi a quota 60 punti, a più 10 sul Napoli, che domani scenderà in campo contro l’Udinese e potrebbe portarsi a meno 7 a 3 giornate dal termine. Ci vorrebbe un miracolo, ma la matematica non condanna quindi il team di Francesco Calzona, almeno per ora.

Una Champions che sarebbe ancora possibile unicamente per la matematica, ma che resterebbe oggettivamente difficile se non impossibile dovendo incastrarsi una miriade di risultati. Va ricordato infatti che anche l’Atalanta in questo momento è avanti in classifica rispetto al Napoli, avanti di ben 7 punti, situazione quasi analoga a quella della Lazio, ferma a quota 56. Di seguito, la foto della classifica attuale del massimo campionato italiano:

Insomma, la stagione è ormai segnata, ma forse questi risultati rafforzano ancora di più la sensazione che si potesse fare di più. Scelte sbagliate della società in sede di calciomercato, un rendimento ampiamente sottotono dei calciatori ed anche un pò di sfortuna, insomma, non ha girato niente.

Una stagione da cui il Napoli e lo stesso De Laurentiis dovranno uscire rafforzati e consapevoli delle difficoltà a cui anche una società abituata a ben altri standard può andare in contro. Nel calcio, nulla è scritto e soprattutto nulla è dovuto, anche se sei campione d’Italia. Non resta quindi che attendere, la stagione è quasi giunta al termine e le basi per il prossimo campionato, a differenza di quanto fatto 12 mesi fa su per giù, si stanno man mano delineando. I tifosi attendono ed incrociano le dita.