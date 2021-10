EMPOLI NAPOLI PRIMAVERA

67' - Girandola di cambi. Nell'Empoli entra Renzi ed esce Rossi. Doppia sostituzione nel Napoli: escono Di Dona e De Marco, entrano Marchisano e Giannini.

58' - Prova a reagire il Napoli. Punizione guadagnata da D'Agostino, batte Cioffi con la palla che spiove in area ma Coli Saco viene anticipato dalla difesa empolese. Sul ribaltamento di fronte pericoloso contropiede dell'Empoli, il tiro di Fazzini viene deviato e Idasiak para.

54' - GOL DELL'EMPOLI! PEZZOLA! Rete pazzesca del difensore toscano che prova il destro da oltre 30 metri che si insacca all'incrocio dei pali, niente da fare per Idasiak che ha provato a tuffarsi ma il pallone era davvero imprendibile. 1-0.

46' - Inizia il secondo tempo, nessuna sostituzione da parte dei due allenatori.

SECONDO TEMPO

45' - Dopo l'occasione di Spavone l'arbitro fischia la fine del primo tempo. Poche emozioni tra Empoli e Napoli.

45' - Ancora Spavone prova il tiro da fuori area dopo lo sviluppo di un calcio d'angolo, palla deviata dalla difesa.

41' - Ammonito Alessio Rossi dell'Empoli per fallo ai danni di Cioffi a metà campo.

40' - Calcia Baldanzi la punizione precedentemente guadagnata, ma la sfera si infrange sul muro della barriera.

39' - Ammonito Costanzo per fallo su Baldanzi al limite dell'area. Punizione da posizione molto pericolosa per l'Empoli.

38' - Opportunità anche per l'Empoli, dagli sviluppi di un calcio d'angolo palla che arriva a Villa in area ma la difesa partenopea chiude anche se con un po' di affanno.

33' - Occasione per il Napoli! Tiro di Spavone dal limite dell'area con il sinistro, palla che sfila di poco alta sulla traversa con il portiere dell'Empoli che non ci sarebbe mai arrivato.

30' - Buono spunto dell'Empoli con Baldanzi sulla destra, tiro in porta provato dal calciatore toscano ma sono bravi Spavone e Hysaj a chiudere lo specchio della porta

21' - Pericolo cross dalla destra all'interno dell'area del Napoli, bravo Idasiak ad uscire in presa sventando l'intervento degli attaccanti avversari.

17' - Anche il Napoli si affaccia dalle zone dell'area avversaria: tiro dalla distanza di D'Agostino che viene respinto dalla difesa empolese.

11' - Gara per il momento molto equilibrata, latitano le occasioni. È l'Empoli comunque a fare la partita, mentre il Napoli si difende con ordine e cerca la ripartenza giusta per colpire.

8' - Prima occasione degna di nota a firma empolese: palla profonda in area per Fazzini che controlla e calcia con il destro, sfera colpita in maniera debole e centrale e Idasiak para senza particolari problemi.

1' - Iniziata la partita!

Empoli Napoli Primavera

PRIMO TEMPO

Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Empoli-Napoli, settima giornata del Campionato Primavera 1. Gli azzurrini sono reduci dal doppio successo con Milan in trasferta e Atalanta in casa, piazzandosi ai piani alti della classifica con 12 punti. L'Empoli, campione d'Italia di categoria in carica segue subito dopo avendo collezionato 2 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 5 partite.

EMPOLI NAPOLI PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

EMPOLI (4-2-3-1): Hvalic, Rizza, Degli Innocenti, Pezzola, Rossi, Fazzini, Villa, Baldanzi, Evangelisti, Boli, Ignacchiti.

A disposizione: Biagini, Morelli, Magazzu, Toccafondi, Guarino, Haimisson, Fini, Logrieco, Renzi, Indragoli, Filì, Cassai. Allenatore: Buscè.

NAPOLI (3-4-2-1): Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; Di Dona, Spavone, Coli Saco, De Marco; D'Agostino, Cioffi; Ambrosino.

A disposizione: Boffelli, Gioielli, Pesce, Marranzini, Mane, Marchisano, Giannini, Toure, Mercurio. Allenatore: Frustalupi.