“Ho incontrato ADL”: annuncio bomba sulla panchina del Napoli, avete sentito?

Arriva un retroscena a sorpresa in merito alla panchina del Napoli e Aurelio De Laurentiis. Quest’ultimo è già al lavoro in vista della prossima stagione.

L’annata sta volgendo al termine, ed in casa Napoli è arrivato il momento di tirare le somme. La dirigenza, il gruppo squadra e i tifosi si aspettavano un epilogo del tutto diverso, ma purtroppo gli azzurri hanno fallito il grande obiettivo stagionale. A causa dei tanti problemi riscontrati negli ultimi mesi, i partenopei hanno dovuto assistere al dominio dell‘Inter, perdendo così il tricolore dal proprio petto. A tal proposito, Aurelio De Laurentiis vorrà invertire subito la rotta nella prossima stagione, motivo per il quale potrebbe prendere vita una mini rivoluzione che “colpirebbe” anche i calciatori.

Ancor prima del mercato in entrata e in uscita, però, andrà scelto con cura il nuovo allenatore. Al momento, sono diversi i profili nel mirino del Napoli ma nessuna trattativa sarebbe in fase avanzata. Fino a qualche giorno fa, il prescelto era Antonio Conte con il quale però non è stato raggiunto l’accordo economico. La pista sembrerebbe essersi raffreddata, motivo per il quale il patron azzurro starebbe sondando altri tecnici in vista dei prossimi anni. Ad analizzare le mosse del Napoli ci ha pensato Fabio Caressa, il quale ha analizzato la situazione.

Nuovo allenatore Napoli: la rivelazione di Fabio Caressa

Fabio Caressa, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti durante “Sky Calcio Club” ammettendo di aver incontrato il presidente De Laurentiis negli ultimi giorni.

Di seguito le parole dell’esperto.

“Ho incontrato Biagio Izzo, che mi ha portato simpaticamente dal presidente De Laurentiis. è stato molto gentile, abbiamo parlato per un’oretta, ma non si è sbottonato molto. Però qualcosa ho capito: nel corso degli anni, a parte gli errori, è rimasto un po’ deluso dall’atteggiamento di alcuni calciatori. Ogni tanto si chiede: come mai questi ragazzi dopo una vittoria si siano sentiti così appagati? Qualcuno presumibilmente andrà via”. Sul nuovo allenatore: “Il Napoli secondo me vorrà prendere un allenatore che non sia neanche vicino all’appagamento, che abbia ancora tanta voglia di arrivare. Se fosse Conte mi sorprenderei molto, sarei meno sorpreso se fosse Gasperini. Biagio mi ha portato da De Laurentiis dicendo: “Caressa ha detto che prendete Conte”, lui ha risposto: “Perchè dice solo ca**ate!”.

Le riserve sul nuovo allenatore del Napoli non sono state ancora sciolte, ma Aurelio De Laurentiis è al lavoro già da diverso tempo. L’obiettivo primario è quello di non sbagliare alcuna decisione, in modo tale da assicurare ai Campioni d’Italia uscenti un progetto vincente in vista delle prossime stagioni.