Conte-Napoli, rivelazione a sorpresa: “De Laurentiis ha una paura”

Le voci su Antonio Conte e il Napoli persistono, ad oggi, però, nessuna chiusura è arrivata da parte del club partenopeo.

Il casting per la panchina del Napoli prosegue. I nomi sono i soliti, ormai ben conosciuti, tra questi quello di Antonio Conte, l’allenatore sognato da tutti i tifosi partenopei in questo momento. L’ex Juventus ed Inter, sta ormai da mesi trattando con Aurelio De Laurentiis e secondo le ultime indiscrezioni, si sarebbe man mano convinto ad accettare la proposta del patron.

Nonostante ciò, ad oggi, nessuna firma è arrivata, anzi, secondo molti, la trattativa Conte – Napoli si sarebbe in parte raffreddata per motivi legati ad alcune valutazioni del numero uno della società partenopea.

Conte – Napoli, svelati i dubbi di De Laurentiis in diretta: le ultime indiscrezioni

Conte è un top manager, uno che da tanto ma pretende alla stessa maniera. Insomma, difficile immaginare che l’allenatore pugliese si pieghi alla strategia green del club, da sempre molto attento a far quadrare i conti.

Umberto Chiariello, giornalista partenopeo, nel corso di Canale 21 ha svelato i dubbi del patron in merito alla trattativa con Conte:

“Conte? Lui è il mio favorito, dopo metto Gasperini e poi Pioli ed Italiano, tutti tecnici bravi, sono uomini di campo, non gestori. La trattativa con Conte? De Laurentiis secondo me ha paura di “accappottarsi” come accadde con Ancelotti, ora non c’è neanche la Champions, quando Conte venne contattato ad ottobre c’era la convinzione di raggiungerla”.

Potrebbero essere motivi economici quelli che hanno condotto De Laurentiis a valutazioni più approfondite su Antonio Conte. Si parla ovviamente di indiscrezioni, ma conoscendo le sopracitate strategie societarie, non sarebbe impossibile ricondurre a motivazioni del genere una eventuale frenata. Staremo comunque a vedere, la trattativa non pare di certo saltata e De Laurentiis non è nuovo a colpi di scena, che sia anche questo il caso?