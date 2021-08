Altro difensore in vendita, totale incertezza sul reparto per la prossima stagione

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il reparto difensivo azzurro non ha certezze.

Oltre alla clamorosa ipotesi di un ritorno in Grecia per Manolas, ritornano prepotentemente le voci del forte interesse del PSG per Koulibaly.

Il centrale senegalese non ha mai nascosto di stare molto bene a Napoli, ma che non avrebbe rifiutato offerte importanti per lui e per il club.

Aurelio De Laurentiis ha stabilito il prezzo, 50 milioni di euro, per questa cifra andrà via.

L'unico difensore che dovrebbe sicuramente restare è quindi Amir Rrahmani.

Potenzialmente Spalletti potrebbe veder arrivare tre nuovi difensori centrali, in concomitanza con l'inizio del campionato, situazione non facile da gestire per il tecnico di Certaldo.