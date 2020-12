DOVE VEDERE NAPOLI TORINO – A pochissimi giorni di distanza dall’ultimo turno di Campionato, la Serie A torna in campo a ridosso delle festività prima della pausa natalizia, per poi riprendere all’anno nuovo. Nell’ultimo turno infrasettimanale di questo 2020, il Napoli affronterà il Torino allo Stadio Diego Maradona. La partita si giocherà mercoledì 23 dicembre alle ore 20:45.

Dopo la rovinosa sconfitta contro la Lazio per 2-0, il Napoli scivola al quinto posto in classifica con 23 punti. Il percorso altalenante della formazione azzurra non conosce tregua. Prima una breve scia di risultati positivi. Le tre vittorie messe a segno contro Roma, Crotone e Sampdoria avevano fatto ben sperare. Poi, di nuovo il baratro con due sconfitte rimediate rispettivamente contro Inter e Milan. La compagine di Gattuso deve assolutamente rialzarsi e per questo la squadra ha optato per il ritiro fino al prossimo turno di campionato previsto contro i granata.

La situazione del Torino e alquanto preoccupante. I granata militano al diciottesimo posto in classifica con soli sette punti, al pari del Genoa, in piena zona retrocessione. L’obiettivo è evitare il peggio e una vittoria potrebbe aiutare sicuramente la squadra di Gianpaolo a guadagnare punti preziosi per la salvezza. Gli ultimi match disputati dal Torino non conoscono vittorie. Prima il pareggio contro la Sampdoria, poi le tre sconfitte contro Juventus, Udinese e Roma. Infine, un altro pareggio contro il Bologna.

QUI LE PROBABILI FORMAZIONI DEL MATCH

Dove vedere Napoli Torino

DOVE VEDERE NAPOLI TORINO

La sfida tra Napoli e Torino andrà in scena mercoledì 23 dicembre allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli alle ore 20:45. Ma dove sarà possibile vedere il match degli azzurri? Sky o DAZN?

Napoli–Torino sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky Sport. Il match sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 2021) e Sky Sport (numero 256).

Se non siete a casa, non temete, perchè il match sarà fruibile anche in streaming. Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire il match su Sky Go attraverso un pc, notebook, tablet o smartphone. In alternativa la partita potrà essere vista anche su Now Tv, un servizio live e on demand di Sky, disponibile mediante l’acquisto di uno dei pacchetti proposti dall’emittente televisiva.