Moglie Paolo Rossi – Ha lottato fino alla fine, ma non ce l’ha fatta. Questa partita l’ha persa Paolo Rossi, 64 anni, ex campione del Mondo con l’Italia, scomparso questa notte.

A ricordarlo, sui social è la moglie Federica Cappelletti, ma anche ai microfoni di Corriere.it: “Nel momento in cui stava morendo e non se ne voleva andare, io l’ho abbracciato forte e gli ho detto Paolo, adesso vai, hai sofferto troppo. Staccati, lascia questo corpo e vai. Io crescerò le bambine e porterò avanti i nostri progetti. Tu hai fatto anche troppo e quindi si è addormentato in quel momento.

Era stato ricoverato pochi giorni fa, ma tutto era iniziato un anno fa, improvvisamente, durante un viaggio alle Maldive dove avevamo deciso di rinnovare il nostro amore e di sposarci per la seconda volta, dopo la cerimonia nuziale del 2010 in Campidoglio a Roma. Sono stati giorni straordinari. Tornati in Italia, la diagnosi. Ma sembrava una cosa assolutamente risolvibile. Poi sono arrivati altri problemi”.

Problemi che hanno peggiorato le condizioni dell’ex bomber azzurro, fino ad arrivare alla morte.

Moglie Paolo Rossi, Federica Cappelletti

Paolo Rossi lascia la moglie e tre figli: due bimbe avute proprio dal rapporto con Federica, un maschio di 38 anni avuto dalla sua prima relazione, con Simonetta Rizzato, nell’anno del Mondiale, 1982.

Federica e Paolo si conoscono nel 1998 e dopo 12 anni insieme, si sposano in Campidoglio nel 2010. Lei più giovane di 16 anni, ma l’età non conta: “Per me lui non è il calciatore, il personaggio, ma l’uomo che mi fa trovare i bigliettini disseminati per casa e scrive lettere d’amore. Un giorno mi ha detto: ‘Io nella vita ho avuto tantissimo, adesso lo voglio dare a te’”. Ecco il racconto della donna qualche tempo fa.

Paolo Rossi e moglie alle Maldive

Federica Cappelletti è una giornalista, classe 1972, di Perugia. Vanta una laurea in Lettere Moderne, una in Scienze della Comunicazione ed è in procinto di prendere la terza laurea in Psicologia. Ha collaborato con molti quotidiani cui la Nazione il Giorno come firma per la redazione salute ed è la direttrice del portale Salutepiù24.

Inoltre, insieme al marito, ha scritto il libro edito da Mondadori “Quanto dura un attimo” pubblicato nel 2019 che racconta la parabola del giocatore che in due anni passò dalla squalifica per il calcioscommesse al tetto del mondo con il Mondiale dell’82.