Ancora un triste annuncio arrivato nel cuore della notte: è morto Paolo Rossi. Lo storico attaccante aveva 64 anni, vincitore del mondiale con l’Italia nel 1982 e di un Pallone d’Oro. A dare l’annuncio è il giornalista di Rai Sport, Enrico Varriale, su Twitter.

Paolo Rossi è morto: l’annuncio di Enrico Varriale. Mondo del calcio ancora in lutto

“Una notizia tristissima : ci ha lasciato Paolo Rossi. Indimenticabile Pablito, che ci ha fatto innamorare tutti in quell’ Estate del ’82 e che è stato prezioso e competente compagno di lavoro in RAI, negli ultimi anni.

R.i.p. caro Paolo”.

ECCO IL TWEET:

Il messaggio della moglie, Federica Cappelletti

La notizia è stata confermata dai media italiani come Gazzetta dello Sport, Sky Sport e Corriere della Sera. L’Italia e il mondo del calcio dicono addio, pochi giorni dopo Diego Armando Maradona, anche a Pablito.

La moglie di Paolo Rossi, Federica Cappelletti, con cui era sposato dal 2010, ha pubblicato due post per salutare il marito su Facebook. Prima un “Per sempre” accompagnato da un cuore. E poi “Non ci sarà mai nessuno come te, unico, speciale, dopo te il niente assoluto…. ❤️“.

ECCO LE FOTO:

Paolo Rossi Napoli

L’ex bomber della nazionale italiana è stato molto vicino a vestire la maglia del Napoli. Infatti, nell’estate del 1979, Pablito era l’uomo mercato e di proprietà del Vicenza, retrocesso in Serie B. Rossi valeva 5 miliardi di lire e la società campana guidata da Corrado Ferlaino era quella più interessata, nonostante la voglia del calciatore di tornare alla Juventus.

Il presidente dei partenopei arrivò ad offrire 2 miliardi per la comproprietà con tanti benefit, come una casa a Posillipo, per Rossi. Non se ne fece più nulla, ma l’affare era quasi concluso.

Intanto, l’attuale società azzurra, ha voluto esprimere il cordoglio attraverso l’account ufficiale di Twitter: “Il Presidente Aurelio De Laurentiis, l’allenatore Gennaro Gattuso e tutta la SSC Napoli, si uniscono al dolore della famiglia Rossi per la scomparsa del caro Paolo, grande campione e simbolo della Nazionale nel Mondiale del 1982″.

Il Presidente Aurelio De Laurentiis, l’allenatore Gennaro Gattuso e tutta la SSC Napoli, si uniscono al dolore della famiglia Rossi per la scomparsa del caro Paolo, grande campione e simbolo della Nazionale nel Mondiale del 1982. pic.twitter.com/nNK7LXmP0g — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 10, 2020

Paolo Rossi malattia

La scomparsa del 64 enne ha sconvolto il Mondo del calcio e non solo. Rossi è morto al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena La malattia che l’ha afflitto negli ultimi tempi ha accelerato il suo corso e nelle ultime ore c’era stato un peggioramento tanto da essere ricoverato in ospedale.

Neanche l’intervento chirurgico nella scorsa estate è riuscito a migliorare le cose. La Figc ha deciso di mettere le bandiere a mezz’asta in via Allegri, nel palazzo sede della Figc e al Centro Tecnico Federale di Coverciano.