MERCATO NAPOLI ULTIMISSIME – Uno dei calciatori che farà discutere nella prossima sessione di calciomercato è sicuramente Kalidou Koulibaly. Il Napoli potrebbe decidere di cederlo a fronte di un’offerta particolarmente importante.

Mercato Napoli Ultimissime, il Manchester United vuole Koulibaly

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta le indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra col Manchester United pronto a rifarsi sotto per il calciatore, ma 80 milioni non basteranno. Il Napoli, a quanto pare, ritiene troppo bassa la proposta. La sua valutazione, per la società partenopea, resta di almeno 100 milioni di euro.

