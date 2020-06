Milik, addio Napoli: Juve, Atletico e quattro di Premier sul polacco

La storia tra Arek Milik e Napoli pare esser giunta ai titoli di coda. Entrato nel mirino della Juventus, il polacco classe ’94 lascerà il Vesuvio per la prossima stagione. Le proposte di rinnovo del contratto sono state respinte al mittente dall’entourage del giocatore: l’unica via d’ uscita dall’attuale situazione è la cessione.

MILIK NAPOLI, È ADDIO: 6 TOP CLUB SUL POLACCO

L’edizione odierna di TuttoSport scrive che, a meno che qualcuna delle due parti cambi improvvisamente idea, è impossibile che Milik rimanga a Napoli. “La Juventus è alla finestra da settimane, forte del sì di massima ottenuto da chi assiste il calciatore il quale, a sua volta, a Torino andrebbe a guadagnare oltre il doppio di quanto percepito finora in azzurro” scrive il quotidiano. I bianconeri però devono far attenzione alla concorrenza. Il polacco è seguito anche da Atletico Madrid ed in Inghilterra sul polacco si sono informate Arsenal, il Chelsea, Tottenham e il Manchester United.