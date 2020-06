ALGORITMO SERIE A – In Italia è stata fissata per il 20 giugno la ripresa del campionato di Serie A, ma il calcio resta legato all’evolversi dell’epidemia di Coronavirus. In caso di un nuovo positivo, infatti, l’intera squadra andrebbe in quarantena per 14 giorni rimandando le eventuali sfide.

Ecco perché la FIGC ha previsto piani alternativi al termine della stagione. Uno di questi è la disputa di playoff e playout o, in estrema soluzione, la cristallizzazione della classifica in base ad un algoritmo che assegnerebbe lo scudetto.

Algoritmo Serie A, le linee guida e la probabile classifica

Il giornalista di Sportitalia, Michele Criscitiello, ha reso nota su Twitter la possibile e probabile classifica nel caso in cui si dovesse optare per l’utilizzo dell’algoritmo. La classifica è accompagnata dalle linee guida ed i dettagli dietro i calcoli che hanno portato alla classifica. Secondo l’analisi ed i risultati, il Napoli approderebbe in Europa League.

LE LINEE GUIDA:

LA CLASSIFICA DI SERIE A CON L’ALGORITMO