Colpo di scena: “Sì di Conte a un passo”, la rivelazione spiazza i tifosi

“Conte ha detto sì”, il retroscena svelato dal quotidiano spiazza i tifosi: si restringe la lista dei candidati alla panchina del Napoli

Il tema più caldo in ambito Napoli è senza dubbio la scelta del nuovo allenatore. Con ogni probabilità Calzona non sarà sulla panchina degli azzurri la prossima stagione. Dalla scelta del nuovo tecnico dipenderanno poi anche le scelte di mercato, per un’estate che si prospetta piena di impegni per la dirigenza del club.

Il sogno di De Laurentiis è Antonio Conte. L’ex Juve è libero sul mercato, ed è in cerca di una sistemazione per il prossimo anno. Il presidente azzurro lo ha individuato come il profilo ideale sul quale fondare il nuovo corso della società. Le richieste economiche di Conte non sono basse, la trattativa – di conseguenza – non è per nulla semplice.

Retroscena sul futuro di Conte: la rivelazione del quotidiano

L’edizione odierna de Il Mattino parla di Conte e Napoli davvero molto vicini a gennaio. L’avvicinamento avrebbe raggiunto il picco a gennaio, dopo la sconfitta contro il Torino. In quel frangente, stando alle ricostruzioni del quotidiano, anche Conte sembrava piuttosto propenso ad accettare il Napoli. Di seguito la ricostruzione completa:

“C’è stato un momento, a gennaio, dopo la sconfitta con il Torino, che De Laurentiis ha davvero tentato il tutto per tutto per portare a Napoli Antonio Conte. E c’è stato un momento in cui Conte è stato sul punto di dire di sì. De Laurentiis aveva messo sul piatto un contratto con clausole liberatorie tutte a favore di Conte. In pratica: in ogni momento, poteva risolvere il contratto senza penali o altro. Anche alla fine di questo campionato. Alla fine Conte ha detto di no ma quella corte spietata di De Laurentiis non lo ha lasciato indifferente. Per questo, meglio non accantonare la pista Conte“.

Nuovo allenatore Napoli, non solo Conte: altri due nomi in lizza

Il giornale oltre al retroscena svelato in precedenza ha fatto un po’ il punto della situazione per quanto riguarda i candidati alla panchina del Napoli. Altro nome in forte ascesa è quello di Stefano Pioli. L’attuale allenatore del Milan è forse il nome più vicino alla panchina del Napoli, e probabilmente anche quello più realizzabile. Il Napoli però aspetta che si liberi dal Milan. Poi c’è Marco Rose, tecnico del Lipsia.

Negli ultimi giorni si sta parlando abbastanza dell’allenatore tedesco. Il tecnico del Lipsia vanta una buona esperienza internazionale, viste le esperienze passate con Borussia M’Gladbach e Borussia Dortmund, inoltre gli ultimi anni nell’universo Red Bull gli hanno permesso di stare a contatto con una realtà fortemente sviluppata e mirata allo sviluppo dei giovani talenti. Profilo da tenere in considerazione.