Ritiro Napoli, la squadra cerca di far cambiare idea ad ADL: la reazione sorprende

Napoli in ritiro, ma lo spogliatoio ha provato a far cambiare idea al presidente De Laurentiis: tutti i dettagli

Dopo la pesante sconfitta di Empoli, che ha affievolite le speranze europee dei tifosi azzurri, il clima in casa Napoli è bollente. Al termine della gara c’è stata anche una pesante contestazione dei tifosi. Di Lorenzo e gran parte del resto della squadra si sono recati sotto il settore per ascoltare le lamentele dei tifosi.

Domenica al Maradona c’è la Roma. Tifosi e società si aspettano dalla squadra una reazione d’orgoglio contro una rivale storica e diretta concorrente ad un posto in Europa. I giallorossi di mister De Rossi inoltre avranno a distanza di pochi giorni anche l’impegno in semifinale di Europa League contro i Bayer Leverkusen. Ecco quindi che il presidente De Laurentiis ha deciso di mettere in pratica una soluzione drastica.

Verso Napoli-Roma, squadra in ritiro già da stasera

L’edizione odierna de Il Mattino ha pubblicato un approfondimento sull’atmosfera a dir poco pesante che c’è nello spogliatoio del Napoli. De Laurentiis pare deciso a mandare la squadra in ritiro a Caserta fino a domenica, verso la partita contro la Roma al Maradona. Lo spogliatoio ha provato ad ottenere l’appoggio dei Calzona per fare da tramite con la dirigenza. Di seguito la ricostruzione del quotidiano:

“La squadra ha provato a chiedere a Calzona di fare da tramite con De Laurentiis per far cambiare idea sulla decisione di mandare tutti, da stasera, in clausura. Ma Ciccio, che del patron è il braccio operativo sul campo e ne sposa ogni cosa fin dal primo giorno, si è tirato indietro. In pratica, ha fatto intendere che condivide in pieno la decisione della società che, per 48 ore, spedisce la squadra in un hotel di Caserta”.

Stando a quanto riportato dal quotidiano De Laurentiis avrebbe comunicato a Di Lorenzo in settimana la volontà di cambiare i piani prima della gara contro la Roma, ordinando il ritiro. Il match del Maradona sarà decisivo anche perché (secondo la medesima fonte), se dovesse andar male, De Laurentiis manderà la squadra in ritiro a partire da martedì, in un hotel di Caserta, con partenza anticipata per la trasferta di Udine.

Confermati dunque i rumors dei giorni scorsi, che si parlava di possibile ritiro prolungato nel caso in cui non dovesse esserci una risposta convincente in occasione del match contro i giallorossi. A tal proposito, però, sono attese anche le dichiarazioni di Francesco Calzona, che parlerà tra pochissimo al Konami Training Center di Castel Volturno.