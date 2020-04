Ligue 1, il Psg campione di Francia? La federazione pronta a prendere la decisione

Il governo francese ha stoppato tutti gli sport fino a settembre a causa del Coronavirus. Di conseguenza, anche il campionato di calcio è stato sospeso e non verrà ripreso.

La Federazione Francese (FFF) ha preso in mano la situazione relativa alla Ligue 1 e, come rivelato da L’Equipe, la decisione del Consiglio Direttivo, che sarà comunicata in giornata, è quella di confermare la classifica alla 28^ giornata. Quindi, sarà premiato il Psg come vincitore del campionato in corso.

Ci sarà spazio anche a retrocessioni e promozioni. A scendere in Ligue 2 saranno Amiens e Tolosa, mentre a salire di categoria sono Lorient e Lens.

Per quanto riguarda le coppe europee, insieme alla squadra di Neymar e Mbappè, in Champions League andranno Marsiglia e Rennes, mentre, in Europa League, accederanno Lille, Reims e Nizza.