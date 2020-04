RMC Sport – Anche in Francia campionato sospeso definitivamente: Ligue 1 e Ligue 2 non ripartiranno!

RMC Sport, quotidiano sportivo francese, ha riportato un’incredibile notizia: Ligue 1 e Ligue 2 non ripartiranno. Ad annunciarlo in anteprima è il quotidiano francese, che preannuncia il discorso del Primo Ministro Edouard Philippe che si terrà tra un paio d’ore.

Inoltre, non ci sarà alcuna partita di calcio professionistica prima del mese di agosto e se necessario, gli incontri riguarderanno direttamente la stagione 2020-2021.

Gli organi di governo del calcio francese dovranno ora adattare i discorsi alla realtà, in particolare per quanto riguarda la classifica finale, per attribuire lo scudetto. Dunque la domanda resta lecita: il PSG sarà campione di Francia?

La scorsa settimana, la UEFA ha chiesto alle federazioni, in caso di una fine anticipata della stagione, di dare la priorità al merito sportivo durante il corso della stagione 2019/20, ma spetterà all’assemblea generale dell’LFP rispondere a queste domande.