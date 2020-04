MERCATO NAPOLI ULTIMISSIME – L’emergenza legata al Coronavirus non ha fermato e non ferma il lavoro della società di Serie A. Il Napoli in particolare è al lavoro per cercare rinforzi in vista della prossima sessione di calciomercato.

Nelle ultime ore si è parlato di un interesse da parte del Napoli per Felipe Anderson, calciatore conosciuto in Italia per la sua esperienza alla Lazio. Secondo le ultime indiscrezioni del Mirror, il West Ham United (suo attuale club, ndr) starebbe valutando la cessione del brasiliano.

Mercato Napoli ultimissime, fissato il prezzo di Felipe Anderson

L’ex giocatore della Lazio è arrivato nel club londinese per 50 milioni di euro e ha un contratto valido fino al 2022. Su di lui ci sarebbe l’interesse del Napoli, ma gli Hammers non lo cederanno per meno di 48 milioni di euro.

