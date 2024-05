Sarri si offre al Napoli? Le parole sul futuro. Poi sullo scudetto: “Si sono incazzato”

Maurizio Sarri torna a parlare dello scudetto del Napoli. Di seguito le parole dell’ex condottiero azzurro.

Il nome di Maurizio Sarri sarà per sempre legato alla storia del Napoli. Arrivato nella veste di “mina vagante”, in Campania ha saputo raggiungere la sua consacrazione definitiva. Non a caso, proprio l’esperienza in azzurro gli ha permesso poi di girare diversi club in Italia, tra cui la Juventus. Proprio il passaggio al club bianconero gli ha fatto guadagnare l’appellativo di “traditore”, ma non tutta la piazza campana ha reagito allo stesso modo. Infatti, tantissimi tifosi sono molto legati al tecnico toscano e più volte hanno invocato un ritorno in patria in vista dei prossimi anni.

Ad oggi, Maurizio Sarri non è tra i profili seguiti da Aurelio De Laurentiis. Il tecnico toscano lo sa, motivo per il quale dopo l’addio alla Lazio, sarebbe a caccia di una nuova esperienza molto stimolante. Si tratta di uno degli allenatori italiani più importanti del panorama calcistico, vista l’ottima qualità di gioco espressa dalle sue squadre. Il possesso palla e i suoi schemi resteranno per sempre i suoi punti forti. A tal proposito, a margine di un evento, l’ex azzurro ha analizzato nuovamente lo scudetto del Napoli conquistato nella passata stagione con Luciano Spalletti.

Sarri: “Ho un pizzico di rammarico per il mancato scudetto con il Napoli”

Maurizio Sarri, a margine della presentazione della XXII edizione del Memorial Niccolò Galli, ha rilasciato alcune dichiarazioni analizzando lo scudetto del Napoli e non solo. Di seguito le sue parole.

“Mi dispiace vedere il Napoli così in basso. Le mie due squadre del cuore sono Fiorentina e Napoli. In azzurro ho vissuto tre anni indimenticabili, motivo per il quale ero molto contento per lo scudetto della passata stagione. Devo ammettere che però avevo un pizzico di arrabbiatura perchè il tricolore non è arrivato durante il mio ciclo”. Sul futuro: “Tanto dipenderà dalle opportunità. Se verrà fuori un qualcosa che mi stuzzica con un programma medio-lungo è probabile che io accetti”.

Dalle parole di Maurizio Sarri emerge un dettaglio importante: la voglia di tornare ad allenare. Infatti, l’ex Napoli ama profondamente il calcio, motivo per il quale risulta voglioso di esprimere ancora le proprie doti. La stagione si avvia verso la conclusione, ma sarà cruciale assistere al valzer degli allenatori per capire le possibilità a disposizione del tecnico toscano per il ritorno in panchina.