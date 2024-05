Mertens idolo anche in Turchia: coreografia spettacolare, centra anche Ciro – VIDEO

Dries Mertens è diventato uno dei beniamini per i tifosi del Galatasaray. Di seguito l’iniziativa della Curva per l’ex calciatore del Napoli.

L’addio di Dries Mertens al Napoli sarà per sempre uno dei momenti più tristi del calcio. L’amore creato nel corso degli anni è stato un qualcosa di unico, ancor più a causa delle numerose dimostrazioni del calciatore. Nonostante le annate non sempre facili, ha dimostrato di amare la maglia azzurra in più occasioni. Alla Corte del Vesuvio non è mai arrivata la vittoria del tricolore, ma ciò nonostante son stati raggiunti traguardi impensabili.

L’addio non è stato affatto semplice, ma in casa Napoli era in corso una rifondazione che ha “colpito” anche i big. Basti ripensare a Lorenzo Insigne, Fabian Ruiz, Kalidou Koulibaly e non solo. Tra questi c’era anche Dries Mertens, il quale non ha raggiunto mai l’accordo per il rinnovo con Aurelio De Laurentiis. Una trattativa estenuante, difficile, che però non ha mai portato gli effetti desiderati dalla piazza e dallo stesso calciatore. Quest’ultimo veste attualmente la maglia del Galatasaray, ma non ha mai dimenticato la Campania, in modo particolare il capoluogo campano. Infatti, Napoli sarà per sempre la sua casa, motivo per il quale suo figlio si chiama “Ciro”. Nelle ultime ore, sta circolando un video che ritrae una bella iniziativa dei tifosi turchi proprio nei confronti del primo genito di Mertens.

I tifosi del Galatsaray omaggiano Ciro Mertens: il video

Nelle ultime ore, è diventato virale un video che ritrae i tifosi del Galatasaray omaggiare il primo figlio di Dries Mertens, Ciro Romeo. Quest’ultimo vive ovviamente con la sua famiglia in Turchia, ed è ormai un beniamino per i sostenitori. Tutto ciò è stato possibile grazie a suo padre, il quale ha conquistato in pochi mesi tutta l’ammirazione della città. Infatti, l’ex calciatore del Napoli è uno dei protagonisti della squadra, sopratutto grazie alla sua esperienza acquisita nel corso degli anni.

In più occasioni, Ciro Mertens è stato autore di gesti divertenti assieme alla tifoseria del Galatasaray. Il figlio del calciatore è anche molto legato a Napoli, basti ripensare al suo nome che gli consentirà per sempre di avere un legame con la terra azzurra.