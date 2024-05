Calciomercato Napoli, occhi in casa Crystal Palace: l’annuncio dell’allenatore

Il Napoli guarda in casa Premier League per rinforzare la rosa. Di seguito l’annuncio dell’allenatore del Crystal Palace.

La stagione del Napoli è stata tutt’altro che semplice. I calciatori azzurri son apparsi in più occasioni “appagati” dopo la vittoria del tricolore. Infatti, a distanza di un solo anno dallo scudetto, i partenopei occupano la decima posizione in classifica. Va anche ricordato che ci son stati ben tre cambi in panchina, ma ciò non può essere una giustificazione. Ovviamente, anche la dirigenza non è affatto soddisfatta del piazzamento, ancor più perché dopo anni il Napoli rischia di essere escluso da una competizione europea. Tutto ciò comprerebbe grosse perdite economiche e non solo, condizionando in modo concreto il mercato.

Proprio la prossima sessione di mercato sarà cruciale per capire gli obiettivi del Napoli. Il ruolo di direttore sportivo sarà ricoperto da Giovanni Manna, il quale lascerà la Juventus nei prossimi giorni. Il neo dirigente è pronto ad unirsi al club azzurro, provando a costruire una squadra all’altezza del nuovo allenatore. Intanto, il presidente De Laurentiis ha già avviato i casting per individuare i profili adeguati in diverse zone del campo. Tra questi, ci sarebbero ben tre calciatori di proprietà del Crystal Palace. A tal proposito, l’allenatore del club inglese, Oliver Glasner ha analizzato il futuro dei suoi giocatori.

Mercato Napoli, nel mirino tre calciatori del Crystal Palace: le ultime

Come riportato da “Tuttomercatoweb.com”, il Crystal Palace è nel mirino di diverse big. Infatti, sono tanti i calciatori ad essersi messi in mostra nella stagione appena terminata. Ciò nonostante, però, l’allenatore Oliver Glasner ha rilasciato alcune dichiarazioni analizzando il futuro dei suoi giocatori, tra cui Eberechi Eze, Michael Olise e Jean-Philippe Mateta. I protagonisti appena citati sono finiti nel mirino di tante big, motivo per il quale sarò tutt’altro che semplice intavolare una trattativa con la società inglese. Inoltre, la volontà del tecnico appare già molto chiara. Di seguito le sue parole.