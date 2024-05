Pallone d’Oro di Maradona in vendita, annuncio shock di Butcher: “Lo compro e lo distruggo”

Negli ultimi giorni è arrivato un annuncio clamoroso da parte dell’ex capitano dell’Inghilterra che sfidò Diego Armando Maradona.

Il nome di Diego Armando Maradona resterà per sempre inciso nella storia del calcio. La leggenda del Napoli e della Nazionale Argentina ha incantato il mondo intero a suon di gol e giocate. Tutto ciò gli ha permesso di portare il suo club sul tetto d’Italia e non solo. Infatti, i successi sono arrivati anche con la maglia della Nazionale, conducendola alla vittoria del Mondiale negli 1986.

Durante quell’edizione del torneo giocata in Messico, Diego Armando Maradona si rese protagonista di una giocata da urlo. Infatti, il fuoriclasse nato a Lanus derise l’Inghilterra in uno dei match decisivi. Partito dalla metà campo, il calciatore dribblò l’intera squadra con una serpentina clamorosa che sancì il passaggio del turno da parte dell’Argentina. A distanzi di molti anni, Terry Butcher, ex capitano degli inglesi, è tornato ad analizzare nuovamente quella giocata.

Butcher: “Voglio il Pallone d’Oro di Maradona per distruggerlo”

L’ex calciatore inglese, Terry Butcher è stato uno dei giocatori “umiliati” da Maradona durante la storica serpentina. A distanza di tantissimi anni, il difensore ha rilasciato alcune dichiarazioni durante un’asta organizzata dalla case francese “Aguttes” per il Pallone d’Oro di Maradona. Di seguito le sue parole.

“Voglio comprarlo io per ben sette milioni di sterline. Sono intenzionato a distruggerlo con un martello”.

Nonostante sia passato molto tempo, l’ex calciatore dei Rangers non ha “digerito” l’umiliazione inflittagli da Maradona nel corso del match. Inoltre, lo storico premio ottenuto dall’argentino dopo le prestazioni durante il Mondiale, era stato rubato da una banca napoletana nel 1989. Il riconoscimento è stato ritrovato solo recentemente da un uomo franco-algerino. Si tratta, quindi, di un Pallone d’Oro che ha fatto la storia del calcio e continuerà ad essere un punto di riferimento per gli amanti di questo sport.