Futuro Gasperini, ha fissato un altro incontro: la posizione del Napoli

Il Napoli spinge forte su Gian Piero Gasperini. Svelati gli ultimi dettagli sulla posizione dell’allenatore italiano.

La stagione del Napoli è stata deludente, basti ripensare all’attuale decimo posto in classifica. Gli obiettivi prefissati dalla società non sono stati raggiunti, ancor più dopo i tre allenatori diversi. Il tutto è partito con l’ingaggio, forse sciagurato, di Rudi Garcia. Quest’ultimo, ha subito avvertito un rapporto difficile con l’intera piazza azzurra, ed in modo particolare con la squadra. Non a caso, la sfida contro l’Empoli gli costò l’esonero. L’arrivo di Walter Mazzarri non ha portato gli effetti sperati, con la media punti che è continuata a calare. Infine, la terza scelta del presidente è ricaduta su Francesco Calzona, il quale dirà addio al terminata dell’annata.

Proprio da qui nasce la necessità di ingaggiare un nuovo allenatore. L’obiettivo della società è quello di individuare un condottiero in grado di permettere al Napoli di tornare a competere ad alti livelli. Il presidente De Laurentiis ha già avviato un casting importante, ma al momento non è stato raggiunto nessun tipo di accordo. Nel mirino del patron ci sono diversi profili, tra cui Gian Piero Gasperini, Antonio Conte, Stefano Pioli e infine Vincenzo Italiano. Nelle ultime ore, l’allenatore dell’Atalanta si sarebbe guadagnato la pole nelle gerarchie del numero uno dei partenopei.

Gasperini-Napoli, l’affare entra nel vivo: in arrivo la decisione

Il Napoli è pronto ad annunciare il nuovo allenatore. Il casting di Aurelio De Laurentiis è ormai agli sgoccioli, motivo per il quale i tifosi sono già in fibrillazione. Come riportato da “Tuttomercatoweb.com” il club azzurro avrebbe scelto Gian Piero Gasperini per il futuro. L’attuale allenatore dell’Atalanta sarebbe disposto ad un possibile trasferimento in Campania, ma prima va terminata la stagione in Lombardia. Infatti, gli orobici saranno impegnati nella finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen.

Gian Piero Gasperini e la sua Atalanta hanno raggiunto un traguardo importante. Non a caso, il tecnico è concentrato solo sul finale di stagione e non intende cadere in tentazioni. Inoltre, la volontà principale sarà proprio la sua, in quanto entro giovedì o venerdì potrebbe esserci una “riunione” con la proprietà Percassi per analizzare il futuro. Il Napoli attende speranzoso, vista la volontà di Aurelio De Laurentiis di ingaggiare uno dei migliori allenatori italiani in circolazione.