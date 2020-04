FELIPE ANDERSON NAPOLI – Il Napoli continua a scandagliare tutte le possibilità di mercato. Certo, il campionato e fermo e non si sa quando ripartirà, ma c’è anche l’incombenza di dover preparare la stagione ventura. Quindi, al lavoro. Tra telefonate e videoconferenze si svolge dunque il mercato del Napoli. Tanti come sempre i nomi trattati, poche le certezze. Per l’attacco, per esempio, spunta ora un nuovo nome.

Sarebbe una scelta per le fasce, per sopperire all’addio ormai certo di José Callejon. Si tratta di Felipe Anderson, esterno d’attacco ex Lazio attualmente in forza al West Ham. A riferire dell’interesse del Napoli è il Corriere dello Sport, che lo aggiunge alla lista di esterni seguiti dagli azzurri. Della stessa lista fanno parte anche Everton del Gremio, Rashica del Werder e Idrissi dell’AZ Alkmaar. Il nome più suggestivo resta quello di Felipe Anderson, perché il più affermato e forse il più costoso della lista.

Secondo il portale specializzato Transfermarkt, il valore del brasiliano ammonta oggi a 40 milioni di euro. 2 in meno di quanti ne ha sborsati il West Ham nel 2018 per strapparlo alla Lazio. In biancoceleste Felipe Anderson ha avuto il suo picco nel 2014-15, quando grazie a prestazioni eccellenti condusse la Lazio ai preliminari di Champions. Il suo contratto con il West Ham, intanto, scade nel 2022.

Eventualmente si potrà ricreare questo eventuale colpo su FIFA, il noto videogame calcistico. Il suo overall sul noto portale è di 84, con ancora alcune possibilità di crescita vista l’età non troppo avanzata. Sulle piattaforme di gioco, però. Nella vita reale, invece, siamo solo ad una fase ancora meno che embrionale della trattativa. Di offerte concrete non ce ne sono state. Solo una suggestione e poco altro per ora. Per ora. Perché non è detto che invece nelle prossime settimane, magari superata l’emergenza e ripreso il campionato, la situazione possa accelerare e infiammarsi.