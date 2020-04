BALOTELLI NAPOLI – Il legame di Mario Balotelli con la città di Napoli è da sempre risaputo. L’attaccante è stato a lungo fidanzato con la showgirl napoletana Raffaella Fico, dal quale ha avuto una figlia (Pia, ndr). Per non parlare del legame con Lorenzo Insigne, capitano del club azzurro.

GUARDA ANCHE: VIDEO – Insigne e Balotelli, che SHOW in Nazionale: guardate lo SCHERZO di Lorenzo a Mario!

Balotelli conferma la volontà di giocare nel Napoli

Insomma, Mario Balotelli ha una strada, o un filo invisibile fate voi, che lo lega al club azzurro e alla città partenopea. E lui stesso non lo nega. Infatti, nel corso della chiacchierata in diretta Instagram insieme a Fabio Cannavaro, Supermario ha ammesso che gli piacerebbe molto giocare in azzurro.

Mario Balotelli e sua figlia Pia

“Andare al Napoli? Io ci ho provato… – ha detto Balotelli a Fabio Cannavaro -. Lì starei benissimo, sono sincero. Starei veramente bene. Mia figlia già tifa Napoli, è stata felicissima quando l’ho portata in campo al San Paolo“.