Ultima giornata di Serie A: decisa la data di Napoli-Lecce

Negli ultimi minuti, la Lega Serie A ha annunciato gli orari per l’ultima giornata del Campionato. Ecco quando giocherà il Napoli al Maradona.

Sono minuti importanti per il campionato italiano. La Lega Serie A attraverso un comunicato ufficiale ha infatti reso note le date e gli orari per gli ultimi match di Serie A. La stagione sta ormai volgendo al termine, ma diversi verdetti sono ancora in bilico. Infatti, le ultime partite saranno decisive per decretare le squadre che parteciperanno ad una competizione europea ed inoltre l’ultima compagine che retrocederà in Serie B.

Il discorso legato ad una possibile qualificazione in Europa riguarda da vicino anche il Napoli. Quest’ultimo, ha ancora qualche chance di strappare il pass per la prossima Conference League. A facilitare le cose, però, potrebbe essere la Fiorentina impegnata nella finalissima della suddetta competizione. Ciò nonostante, gli azzurri sfideranno il Lecce nell’ultima giornata di Serie A, motivo per il quale proveranno ad ottenere una vittoria dinanzi al proprio pubblico.

Napoli-Lecce, la Lega ha svelato la data: le ultime

Tramite un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha svelato gli anticipi e i posticipi della ultimissima giornata del campiono. Si inizierà giovedì con Cagliari-Fiorentina e si terminerà con diverse gare in programma domenica 26 alle ore 20:45. Tra queste, ci sarà ovviamente la partita del Napoli che sfiderà il Lecce allo stadio Diego Armando Maradona. Il match andrà in scena domenica alle ore 18:00. Quindi, tra meno di una settimana sarà concluso il campionato dei Campioni d’Italia uscenti.

Nonostante gli obiettivi societari non siano stato rispettati, i tifosi son pronti ad accogliere al meglio la squadra nell’ultima uscita della stagione. A tal proposito, però, sono disponibili diversi biglietti per tutti i settori dello stadio. La società azzurra, come già comunicato, ha prolungato l’offerta “Ridotto Under 30” per consentire ai tifosi di acquistare i tagliandi ad un prezzo minore. Si tratta dell’ennesima iniziativa per permettere ai calciatori di godere (ancora una volta) dell’amore dei propri supporters.