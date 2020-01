Il Napoli aveva chiesto Vlahovic alla Fiorentina! I toscani però non vogliono privarsi dell’attaccante

Secco no della società toscana per l’attaccante

Il Napoli è molto attivo sul mercato. Dopo Lobotka, Demme e Politano per il presente, si pensa anche ad altri ruoli e se dovesse andare via Fernando Llorente, la società già ha individuato diversi profili per sostituire lo spagnolo.



Il club partenopeo tratta Andrea Petagna con la Spal, ma sullo sfondo c’è anche Andrea Pinamonti, centravanti del Genoa che sta trovando poco spazio negli ultimi tempi con Nicola.



Ma non solo loro e Mateta, giovane del Mainz accostato negli ultimi giorni alla società campana. Secondo quanto rivela Il Mattino, il Napoli ha chiesto alla Fiorentina il cartellino di Dusan Vlahovic, proprio prima di piombare sull’ex Inter.



I viola hanno risposto con un secco no. Il 20 enne serbo sta facendo bene e non si muove da Firenze. Per ora.



