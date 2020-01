Offerta del Napoli per Pinamonti: l’ha proposto Raiola, cifre e dettagli

36 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Non è la prima scelta ma è un giocatore che piace: l’edizione odierna de Il Mattino parla di un nuovo obiettivo azzurro, Andrea Pinamonti.

Servono 18 milioni da versare nelle casse del Genoa che ha un riscatto obbligatorio da esercitare con l’Inter. Pinamonti era stato proposto qualche giorno fa da Mino Raiola: per il giovane ieri Giuntoli ha fatto pervenire all’agente ed i suoi uomini un’offerta da 1,5 milioni a stagione, qualcosa in più di quanto percepito al Genoa. La priorità resta Petagna, sottolinea il giornale, ma il Napoli ha la sensazione che Pinamonti potrebbe diventare in poco tempo protagonista in città.