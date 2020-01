Petagna-Napoli, oggi si può chiudere! L’attaccante rimarrebbe alla Spal fino a giugno

Le ultime sull’affare tra il Napoli e la Spal per Petagna

Il Napoli ha quasi chiuso l’affare Andrea Petagna. L’attaccante della Spal è a un passo dagli azzurri secondo quanto rivelato dai colleghi di Sky.



L’accordo non è ancora stato trovato, ma manca poco. Tra i due club ballano 2 milioni di euro di differenza. Infatti, l’operazione, potrebbe andare in porto per 17 milioni di euro più bonus.



Il giocatore ha dato la sua disponibilità al trasferimento e tra le parti c’è stata anche l’intesa economica e sui diritti d’immagine. Il classe ’95 però, resterà alla Spal fino a giugno.



