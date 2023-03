Napoli, Sarri vuole portarti via un giocatore simbolo! Le ultime

Non ci sono dubbi nel definire Milinkovic Savic uno dei centrocampisti più decisivi del nostro campionato, capace di portare alla Lazio giocate di altissima qualità, reti importanti e assist di cui a beneficiare è spesso e volentieri Ciro Immobile.

Secondo il Corriere dello Sport, la società biancoceleste potrebbe essere costretta a cedere la sua punta di diamante, con Maurizio Sarri che andrebbe a perdere una risorsa fondamentale per quel che riguarda la fonte di gioco.

Lotito e Tare non vogliono farsi trovare impreparati e per questo motivo hanno già avviato i contatti con l’allenatore toscano per risolvere una eventuale cessione di Milinkovic Savic. Una delle piste vagliate porta al Napoli di Luciano Spalletti, da cui molti club vogliono attingere per migliorare il livello della propria rosa. Chi sarà il giocatore ricercato dalla Lazio?

Zielinski è l’obiettivo numero uno di Sarri

Napoli Zielinski Lazio

Il quotidiano romano ha riportato il nome del centrocampista che potrebbe sostituire Milinkovic nello scacchiere di Sarri: parliamo di Piotr Zielinski, con il polacco che conosce bene il tecnico attualmente alla Lazio.

Il contratto dell’ex Empoli scade nel 2024 e servirà una cifra importante per convincere la società partenopea a lasciar andar via un giocatore che quest’anno sta contribuendo alla causa azzurra con 3 gol e 8 assist.

Una cifra che Lotito potrebbe ottenere proprio grazie alla cessione del centrocampista serbo, accontentando di fatto il suo allenatore, che riabbraccerebbe Zielinski dopo gli anni trascorsi ad Empoli e a Napoli.