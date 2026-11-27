Gli azzurri sarebbero pronti a offrire circa 20 milioni, con Allegri che avrebbe già dato l'ok, ma la distanza dalla richiesta del Torino è ancora molto ampia.

La pista che porta Alessio Cacciamani al Napoli si presenta subito in salita. L’esterno classe 2007 del Torino è diventato uno degli obiettivi principali degli azzurri per il mercato invernale, ma i granata oppongono una resistenza netta sia sul prezzo sia sulla tempistica.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli sarebbe pronto a presentare un’offerta da circa 20 milioni di euro per portare il giovane esterno in rosa già a gennaio. Massimiliano Allegri avrebbe dato il proprio via libera al tentativo.

Il Torino, però, ha fissato condizioni ben diverse: la richiesta sarebbe di 40 milioni e il club granata non avrebbe alcuna intenzione di privarsi del giocatore nella sessione invernale. Un doppio ostacolo — economico e temporale — che al momento rende la trattativa particolarmente complicata.