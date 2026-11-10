Il Napoli ha messo gli occhi su Alessio Cacciamani, esterno sinistro classe 2007 di proprietà del Torino. Secondo Gianluca Di Marzio, il club partenopeo sta seguendo con attenzione il giovane calciatore.

Nato il 29 giugno 2007 e con il piede preferito destro, Cacciamani ha alle spalle una stagione in prestito alla Juve Stabia in Serie B prima di approdare alla prima esperienza da protagonista nel massimo campionato. Le sue presenze in Serie A sono salite a 12, con 9 gettoni da titolare e un assist all’attivo.

Stando a quanto riferito da Di Marzio, il Napoli starebbe valutando il profilo di Cacciamani nell’ottica di rinforzare la corsia mancina, dove al momento dispone di Mathías Olivera e Leonardo Spinazzola.