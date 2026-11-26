La SSC Napoli si prepara a festeggiare il centenario del club con un party natalizio di grande scala: lunedì 30 novembre al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa sono attesi oltre 700 invitati. L’orario di inizio scelto è simbolico: le 19:26, anno di fondazione del club.
Secondo quanto anticipato da Repubblica, tra gli ospiti figurano il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il presidente della Regione Campania Roberto Fico. La loro presenza, secondo il quotidiano, si inserisce in un clima di disgelo ormai consolidato da alcune settimane tra il club e le istituzioni locali.
Tra le parti c’è un disgelo ormai costante da qualche settimana e la presenza di Manfredi, ma anche del governatore Fico, al party natalizio del Napoli, in programma lunedì a Pietrarsa (gli invitati saranno 700 e l’inizio simbolico sarà alle 19.26, l’anno di fondazione del club) va inserita proprio in questa direzione.
L’evento, pur essendo una consuetudine annuale del club, assume quest’anno un significato particolare in occasione del centesimo anniversario dalla fondazione della SSC Napoli.