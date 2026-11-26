La SSC Napoli si prepara a festeggiare il centenario del club con un party natalizio di grande scala: lunedì 30 novembre al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa sono attesi oltre 700 invitati. L’orario di inizio scelto è simbolico: le 19:26, anno di fondazione del club.

Secondo quanto anticipato da Repubblica, tra gli ospiti figurano il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il presidente della Regione Campania Roberto Fico. La loro presenza, secondo il quotidiano, si inserisce in un clima di disgelo ormai consolidato da alcune settimane tra il club e le istituzioni locali.

Tra le parti c’è un disgelo ormai costante da qualche settimana e la presenza di Manfredi, ma anche del governatore Fico, al party natalizio del Napoli, in programma lunedì a Pietrarsa (gli invitati saranno 700 e l’inizio simbolico sarà alle 19.26, l’anno di fondazione del club) va inserita proprio in questa direzione.