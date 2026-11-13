Josh Hart entra nel Napoli Basket: chi è cosa cambierà per la squadra?

Hart ha dichiarato a Boardroom di voler aiutare il club a crescere; farà parte del CdA con focus su sviluppo commerciale, ambizioni sportive e impatto sulla comunità.

Josh Hart, cestista statunitense classe 1995 e campione NBA con i New York Knicks, è entrato nel gruppo di proprietari della Napoli Basketball. Al suo fianco, nell’operazione, c’è Matt Hillman, suo co-host nel podcast Roommates e partner d’affari.

Hart farà parte del consiglio di amministrazione del club, con un ruolo orientato alla crescita commerciale, alle ambizioni sportive e all’impatto sulla comunità. Non si tratta di un interesse improvvisato: in passato il giocatore aveva già celebrato sui social i successi della squadra e il calore dei tifosi napoletani.

Sono felice di poter aiutare il club a raggiungere il livello successivo.

Lo ha dichiarato Hart a Boardroom, aggiungendo una previsione sull’atmosfera nella nuova arena: «Questo tifo nella nuova arena sarà leggendario».

Secondo quanto riportato dalla stessa fonte, il Napoli Basket viene descritto come una realtà pronta a entrare in una nuova fase di crescita, forte del miglior record sia in Lega Basket Serie A che in Eurocup, e con alle spalle una delle città europee più popolose.