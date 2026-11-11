Non fermateli, non svegliateci!

Non fermate questo Napoli: 7 su 7 in EuroCup per la squadra di coach Repesa.
Il Napoli Basketball scrive un ulteriore pezzo della sua storia in EuroCup: battuti anche i Niners a Chemnitz, con i partenopei che terminano il GIRONE D’ANDATA da IMBATTUTI.
90-112 in Germania, 7-0 nelle prime sette nel girone per la squadra di coach Repesa, che arriva al giro di boa senza aver ancora mai perso una gara in EuroCup.
6 giocatori in doppia cifra per Napoli a Chemnitz, con un totale di 16 triple a segno su 33 tentate e una vittoria di 22 punti nonostante le troppe palle perse. Di seguito, i numeri dei partenopei:
Spissu: 14 punti. Seljaas: 18 punti. Dowtin JR: 20 punti. Faggian: 7 punti. Petrucelli: 12 punti. White: 2 punti. Tarzcewski: 5 punti. Caruso: 12 punti. Tote: 3 punti. Ramsey: 19 punti.