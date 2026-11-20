Doppio rientro a pieno regime nell’allenamento della vigilia di Napoli-Torino: Favasuli e Spinazzola hanno completato l’intera seduta con il gruppo al SSC Napoli Training Center di Castel Volturno.

Secondo quanto comunicato dal Napoli attraverso i propri canali ufficiali, la squadra ha svolto una sessione mattutina che ha incluso attivazione e lavoro tecnico-tattico in preparazione al match contro la formazione di Abate.

Meno uno a Napoli-Torino. Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center alla vigilia del match contro la formazione di Abate. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo attivazione e lavoro tecnico-tattico. Favasuli e Spinazzola hanno svolto l’intera seduta con la squadra.

— Comunicato SSC Napoli