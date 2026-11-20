Emanuele Rao segna un eurogol con la Nazionale Under 20 e torna al centro del dibattito, ma la sua situazione al Pisa racconta una storia diversa: l’esterno d’attacco di proprietà del Napoli non è un titolare nella squadra toscana, e le parole del suo allenatore rischiano di alimentare attriti tra i due club.

Il percorso di Rao in questa stagione era partito con premesse ambiziose. Apprezzato da Allegri durante la preparazione estiva, il giocatore era stato ceduto al Pisa in Serie B con l’obiettivo di garantirgli continuità e minutaggio. Quell’obiettivo, stando ai fatti, non si è concretizzato: davanti a lui nella gerarchia c’è Tramoni, e il ruolo da riserva è diventato la sua condizione abituale.

L’allenatore del Pisa, Paolo Bianco, interpellato sulla questione, ha risposto in modo diretto.

Rao? Mi viene da sorridere perché dopo Avellino in tanti dicevano che può solo subentrare, ora che ha fatto un eurogol in Nazionale si dice che deve partire sempre titolare. Davanti a lui c’è Tramoni, che ha caratteristiche differenti: è tatticamente più intelligente e dà un equilibrio diverso.

Parole attribuite a Paolo Bianco, allenatore del Pisa, che difficilmente saranno accolte con favore dalla dirigenza partenopea. Il confronto esplicito con Tramoni — descritto come tatticamente superiore — fotografa una scala di valori che lascia Rao in secondo piano, nonostante le sue prestazioni in azzurro.

A gennaio il Napoli dovrà valutare se lasciare il giocatore in Toscana o trovare una soluzione alternativa che gli garantisca il minutaggio inizialmente cercato con questa cessione temporanea.