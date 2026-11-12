UN NAPOLI NAZIONALE: segnano anche gli azzurri in prestito.
Italia U20-Portogallo U20 in Elite League U20 è stata infatti decisa da un colpo da maestro di Emanuele Rao, esterno sinistro del Napoli attualmente in prestito al Pisa.
Nonostante i pochi minuti giocati in Serie B proprio con la maglia dei toscani, Rao non ha perso il posto nelle giovanili della Nazionale italiana, decidendo quest’oggi la sfida tra azzurri e portoghesi.
Tunnel al terzino avversario e destro a giro direttamente dal lato corto dell’area di rigore, con il pallone infilatosi con precisione nell’angolino basso alla destra del portiere: GOLAZO VERO E PROPRIO.
Rao meriterebbe un posto al Napoli il prossimo anno? La speranza dei tifosi è che possa crescere tanto in questa stagione al Pisa, come detto caratterizzata fin qui da appena 243 minuti giocati dopo 11 giornate di campionato.