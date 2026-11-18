Tempi, progetto e cosa manca ancora: la pagina sul centro sportivo del Napoli a Qualiano.

Secondo Il Mattino, nella giornata di oggi dovrebbe essere siglato l’atto per l’acquisto dei terreni a Qualiano destinati al nuovo centro sportivo del Napoli. I lavori, stando alle stesse indiscrezioni, dovrebbero avere inizio entro gennaio 2027.

Il quotidiano descrive anche le priorità costruttive: la prima fase riguarderà almeno tre campi di calcio per gli allenamenti della prima squadra, gli spogliatoi, le palestre, le piscine, le aree dedicate ai massaggi, gli uffici e una palazzina per il ristoro.

Il nuovo training center potrebbe essere operativo entro 12 mesi. Perché ora il Napoli ha fretta di spostarsi nel suo nuovo villaggio: e quindi, verrà data la priorità alla realizzazione di (almeno) tre campi di calcio necessari per gli allenamenti della prima squadra, gli spogliatoi, le palestre, le piscine, le aree dei massaggi e quelle per gli uffici. E di una palazzina per il ristoro. Poi, solo in un secondo momento, si aprirà il cantiere per la foresteria e per la realizzazione di un convitto per i giovani.