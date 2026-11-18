Nelle loro dichiarazioni entrambi hanno parlato della voglia di continuare a far crescere il Napoli, con Edoardo che ha definito il padre «il mio mentore e la mia guida».

Aurelio ed Edoardo De Laurentiis sono stati premiati da Eccellenza Calcistica Italiana: il presidente del Napoli ha ricevuto il riconoscimento nella categoria Fair Play, il vicepresidente in quella Governance. Entrambi hanno rilasciato dichiarazioni, riportate in esclusiva da dimesport.it, sulla volontà di continuare a lavorare per il club e sulla soddisfazione di farlo insieme.

Aurelio De Laurentiis ha ripercorso le origini del suo rapporto con il calcio e con il figlio:

Quando ho preso il Napoli, in famiglia mi hanno preso tutti per pazzo perché non avevo mai frequentato il calcio, l’unico che ne sapeva era Edoardo.

Il presidente ha poi aggiunto:

Quando ho comprato il Napoli, gli ho subito detto: devi venire con me. C’è stato dall’inizio, è cresciuto a Napoli. Il Napoli è stata la sua vera seconda famiglia.

Edoardo De Laurentiis ha commentato il premio sottolineando il valore del percorso condiviso con il padre:

Sono onorato di ricevere questo premio. E sono ancora più felice di averlo preso con mio padre. Il mio mentore. La mia guida. Ho iniziato da giovanissimo. Ho fatto tanti errori ma tutti i giorni cerco di migliorarmi per essere all’altezza.

Edoardo De Laurentiis ha anche citato i momenti più significativi della gestione del club:

Ci sono stati tanti momenti belli in questi anni, da Spalletti e Conte. Il miglior momento è stato vedere quando la squadra è sempre riuscita a ottenere risultati eccellenti e a restare competitiva.

Sul futuro della struttura del club, il vice-presidente ha dichiarato: