Tempi, progetto e cosa manca ancora: la pagina sul centro sportivo del Napoli a Qualiano.
Con la firma dei contratti preliminari prende avvio formalmente l’iter per la realizzazione del nuovo centro sportivo del Napoli. I terreni individuati si trovano nella località Pozzo Nuovo, nel Comune di Qualiano, in Via Ripuaria, a ridosso dello Stadio Santo Stefano: due appezzamenti per un totale di circa 125.000 metri quadri, pari a 13 ettari.
Secondo quanto riferito da Il Mattino, i lavori saranno articolati in due fasi e porteranno al completamento della struttura in un arco di 12-14 mesi, con un investimento complessivo di circa 10 milioni di euro.
Le due fasi costruttive
Nella prima fase sorgeranno da tre a cinque campi da calcio, di cui uno in sintetico, oltre a spogliatoi, palestre, piscine, aree massaggi, uffici, zona ristoro e centro media.
La seconda fase prevede l’aggiunta di una foresteria, un convitto per i giovani, un mini stadio da 3.000 posti destinato alle partite della Primavera, e aree dedicate al settore giovanile e alla squadra femminile.