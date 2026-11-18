Tempi, progetto e cosa manca ancora: la pagina sul centro sportivo del Napoli a Qualiano.
La SSC Napoli ha annunciato la firma dei contratti preliminari di acquisto per la realizzazione del nuovo centro sportivo a Qualiano. Gli atti sono stati sottoscritti davanti al notaio Francesco Coppa di Napoli.
Nel comunicato ufficiale del club, la società esprime gratitudine verso le figure che hanno accompagnato il percorso: l’avv. Arturo Testa, il prof. arch. Bruno Discepolo e il sindaco di Qualiano, dott. Raffaele De Leonardis, citato per aver creduto con determinazione nella realizzazione del progetto come opportunità di sviluppo per il territorio.
Il comunicato:
“SSC Napoli comunica che, in data odierna, sono stati sottoscritti davanti al Notaio, Francesco Coppa, di Napoli, i contratti preliminari di acquisto per la realizzazione del nuovo Centro Sportivo in Qualiano.
La società ringrazia per il supporto e l’assistenza l’Avv. Arturo Testa, il Prof. Arch. Bruno Discepolo, nonché il Sindaco di Qualiano, Dott. Raffaele De Leonardis, per aver creduto pervicacemente nella realizzazione del progetto, quale occasione di sviluppo territoriale.
Forza Napoli Sempre”
(Foto SSC Napoli)