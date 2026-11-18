Tempi, progetto e cosa manca ancora: la pagina sul centro sportivo del Napoli a Qualiano.
Aurelio De Laurentiis ha parlato ai cronisti presenti all’esterno dello studio notarile in occasione della firma per i terreni destinati al nuovo centro sportivo di Qualiano, definendo l’operazione un passaggio verso una nuova fase del club.
La sua casa il Napoli ce l’ha sempre avuta a Castel Volturno, dove abbiamo vinto due scudetti. Questo è un nuovo inizio: ora passiamo alla seconda fase.
Il presidente della SSC Napoli ha aggiunto: “Abbiamo fatto un primo step e ora passiamo alla seconda fase. Sperando che la salute ci accompagni sempre”.