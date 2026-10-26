Napoli, in arrivo una batosta per Allegri? Attesa la decisione del Giudice Sportivo

Allegri rischia la squalifica dopo Napoli-Roma: secondo il Corriere della Sera, gli ispettori della Procura Federale hanno visto e ascoltato il suo sfogo nel post partita.

Allegri rischia la squalifica: le frasi sotto esame

Il nodo riguarda quello che Allegri ha detto dopo il cartellino rosso ricevuto durante la partita. Gli ispettori lo hanno osservato all’uscita dal campo e in tutto il post partita, descritto come un tecnico agitato e in difficoltà nel contenere rabbia e adrenalina. Allegri, a chi gli chiedeva le motivazioni dell’espulsione, ha risposto di non aver detto nulla.

Secondo il Corriere della Sera, più di una frase sarebbe andata ben oltre il consentito. Le parole, rivolte verso la Roma e presunti favori arbitrali, saranno esaminate dal Giudice Sportivo. Il quotidiano indica come possibili esiti più di una giornata di squalifica oltre a quella prevista per il cartellino rosso, oppure una multa aggiuntiva.

Per Allegri, che rischia la squalifica, il passo decisivo spetta ora al Giudice Sportivo, che dovrà valutare le frasi finite sotto osservazione della Procura Federale.