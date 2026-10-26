Napoli, trattativa chiusa per il centro sportivo a Qualiano: il masterplan

Centro sportivo Napoli a Qualiano: secondo Il Mattino la trattativa per i terreni è chiusa, firma del preliminare attesa nei primi giorni della settimana.

Centro sportivo Napoli a Qualiano: il masterplan da dieci campi

Secondo Il Mattino, la trattativa per l’acquisizione dell’area ha superato gli ultimi ostacoli burocratici e catastali dopo sette giorni di lavoro di legali e consulenti tecnici. La situazione è ormai chiusa e definita.

Il progetto prevede dieci campi da calcio regolamentari, un mini-stadio da circa 2.000 posti per le gare casalinghe della squadra impegnata in Youth League, uffici operativi, palestre, spogliatoi e una foresteria integrata. La costruzione procederà per blocchi, con priorità ai campi per il trasferimento immediato della prima squadra.

Firme attese a breve

Il Mattino indica la firma del contratto preliminare d’acquisto, o della relativa prelazione, nei primissimi giorni della nuova settimana.

Se la firma arriverà nei tempi indicati, il centro sportivo Napoli a Qualiano passerà dalla fase di trattativa a quella di costruzione, con campi e strutture per la prima squadra come primo lotto.