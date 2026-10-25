Napoli, Beukema rompe il silenzio dopo l’errore contro la Roma: “Dispiace per come è finita…”

Napoli-Roma 3-3: Beukema affida ai social un messaggio sugli errori del finale e promette di ripartire con più determinazione, dopo la rimonta subita.

Entrato al 52′ al posto dell’infortunato Badiashile, l’ex Bologna si è perso l’avversario in occasione del 2-1. Sul 3-3 è finito a terra dopo un contatto lieve con Balerdi, lasciando all’argentino lo spazio per colpire in area.

Nel messaggio pubblicato sui social, Beukema scrive che dispiace per come è finita e che il Napoli deve imparare dai momenti difficili. Le parole:

“Dispiace per come è finita ieri. Ci sono momenti da cui imparare e da cui ripartire con ancora più determinazione. Lo farò. Testa alta e lavorare”.