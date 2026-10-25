Caos Allegri, la Roma è irritata e attende gli organi competenti: la ricostruzione

Allegri nel mirino della Roma: le frasi del tecnico dopo Napoli-Roma sui presunti favori arbitrali al club di Friedkin irritano Trigoria. Ora i giallorossi attendono una sanzione nei confronti dell’allenatore dei partenopei.

Allegri e la Roma: l’insinuazione sugli arbitri che Trigoria non accetta

Secondo La Gazzetta dello Sport, Allegri avrebbe sottinteso presunti favori arbitrali per il club di Dan Friedkin. Nelle sedi della Roma questa lettura non è stata accettata, perché considerata slegata da quanto accaduto in campo:

“L’anno scorso gli hanno messo la Champions League in tasca. Sono sempre loro…ho pagato io con il Milan!” – le parole intercettate del tecnico dopo la conferenza stampa al termine del match.

La Roma è irritata e, sempre secondo la Gazzetta, anche Gasperini è rimasto male da questo attacco da parte del suo collega. Il club giallorosso definisce le frasi inattese e del tutto inopportune. A Trigoria ci si aspetta ora che gli organi competenti facciano chiarezza sulle dichiarazioni avvenute al termine del match. Dopo la squalifica e una possibile multa per il rosso rimediato per proteste, potrebbe avvenire una sanzione maggiore per Allegri.