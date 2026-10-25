McTominay-Napoli, Alvino è fiducioso sul rinnovo: “Resterebbe volentieri, ma le cifre sono alte”

La permanenza di Scott McTominay è un tema importante in casa Napoli: il suo rinnovo è in fase di lavorazione, ma le enormi cifre potrebbero complicare e non poco i discorsi in corso.

McTominay, il rinnovo è un punto interrogativo: la ricostruzione di Alvino

Scott McTominay si conferma la punta di diamante di questo Napoli. Ieri è stato davvero decisivo contro la Roma con una doppietta, oltre ad aver segnato un gol pesantisimo contro il Bodo Glimt in Champions League. Insomma, l’importanza dello scozzese è nota a tutti e gli azzurri dovrebbero far di tutto per preservare il loro giocatore più importante, dato anche il contratto in scadenza nel 2028. Tuttavia, la situazione è piuttosto particolare: il giocatore è molto aperto alla permanenza ma le cifre per estendere il matrimonio sono molto alte.

Questa è la ricostruzione della situazione da parte del giornalista Carlo Alvino: